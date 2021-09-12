Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler Diyarbakırlı bisiklet tutkunları Ali ve Kübra, düğün konvoyunu, hayatlarından bir parça haline gelen bisiklete binip Diyarbakır turu atarak gerçekleştirdi.

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı bisiklet tutkunları Ali ve Kübra, düğün konvoyunu, hayatlarından bir parça haline gelen bisiklete binip Diyarbakır turu atarak gerçekleştirdi. Zılgıtlarla renkli görüntülerin yer aldığı konvoyu görenler şaşırdı.

Diyarbakır Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Alioğlu, dünya evine girdi. Daha önce kulübe üye olanlardan evlenen çiftlerin konvoyun organizatörü olan Alioğlu, bu kez kendi konvoyunda öncülük yaptı. Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Meydanında bir araya gelen konvoy, burada bisikletlerine atlayarak şehir turu gerçekleştirdi. Zılgıtlarla gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi. Dünya evine girdiği eşi Kübra ile bir öğrenci sayesinde tanıştıklarını söyleyen öğretmenler, çok mutlu olduklarını kaydetti. Alioğlu, "Bizim serüvenimiz 2 yıl öncesine dayanıyor. 2 yıl önce kulüp olarak yapmış olduğumuz faaliyette özel çocuklarla çalışma yapıyorduk, bu çalışmalar neticesinde birçok kişinin dikkatini çektik. Bunlardan biride eşimin öğrencilerinden birinin velisinin bizimle çalışma isteğiyle başladı. Eşimle görüşerek, bizimle eğitimler almasını ve çocuğunun sosyalleşip aktif bir şekilde toplumda yer almasını istedi. Özel gereksimli bireydi biz bunu önemsiyorduk. Bu anlamda eşim iletişime geçti ilk etapta, ne ve nasıl yapabiliriz çalışmaları diye düşünürken diyaloğumuz gelişti. Derken öğrencisine model olabilmek için kendi de bisiklet eğitimi aldı, eğitim sonrası doğa yürüyüşlerimize katıldı ve aramızdaki etkileşim arttı. Süreç içerisinde evlilik kararı aldık, bu karar sonrası bizde konvoy yapmayı planladık, ama bu konvoyu bisikletli konvoy olmasını istedik. Neden bisikletli konvoy yapmak istedik, hem kulübümüze uygun hareket etmek hem de son zamanlarda sıklıkla yaşanan bisiklet kazalar ve sonucunda ölümle sonuçlanması bizi rahatsız ediyordu. Günlük yaşamda kadın, çocuk ve özel gereksimli çocuklar demeden herkesi bisiklete teşvik etmek istiyorduk. Bu turla insanları özendirmek ve aynı zamanda şehrin tanıtımını da yapmak istedik. Şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar gidip insanların gelinlikle de olsa günlük yaşamda bisikletin kullana bileceğini göstermekti. Bu anlamda arkadaşlarımızla bir araya geldik, pandemi sürecinde olduğumuz için çok yoğun katılım istemedi, sınırlı sayıda bir sayı belirledik, bu sayıla da turumuzu yapıp şehrin tanıtımına katkı sunmak istedik. Diyarbakır'da bu 4. konvoy oluyor, daha önce bu kadar heyecanlı değildim, çünkü hayatımı birleştirdiğim hayat arkadaşımla birlikte bugün öncülük yapacağız, daha önce organizasyonun bir parçasıydık, bugün baş katılımcı olarak yer alacağız" dedi.

Özel Eğitim Öğretmeni Kübra Yavuz ise bisikletin hayatlarında çok fazla yer aldığını, evlendikleri gün bisiklet konvoyu yapma amaçlarının bisikletli ölümlere dikkat çekmek ve bisikleti çok sevdiklerini göstermek için arkadaşlarıyla mutlu gününü anlamlı olmasını istediğini kaydetti.

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler

Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Vildan Atasever
Spor Diego Kerem Aktürkoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Denizli Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Münir Karaloğlu Rüya Tabirleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bisikletli düğün konvoyundan renkli görüntüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 12:11:57. #1.12#