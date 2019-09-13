Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (3)
BAKAN SOYLU: ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların sayısının...
BAKAN SOYLU: ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, "7 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Yaralı 10 kişinin tedavisi ise sürüyor.