Diyarbakır'da korkunç ölüm, 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu
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Diyarbakır'da korkunç ölüm, 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu

Diyarbakır'da 5 yaşındaki bir çocuk, göğsünden vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı.

29.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:03
Diyarbakır'da korkunç ölüm, 5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu

'da 5 yaşındaki bir çocuk, göğsünden vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçesinde bulunan bir evden silah sesi geldi. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan 5 yaşındaki Hasan H., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Güvenlik güçlerince evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el konuldu. Aile ifadelerine başvurulmaları için karakola götürülürken, Hasan H.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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