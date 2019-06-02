Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı
Aygül Günler ve Recep Günler çifti, yolda tartışmaya başladı. Aracını yol kenarında durduran Recep Günler, çocuklarının yanında karısını bıçaklayıp kaçtı.
Diyarbakır'da cani koca 20 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürerek yol kenarına bırakıp kaçtı.
Olay, dün gece saat 00.30 sularında Diyarbakır Bismil Üçyol mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 2 buçuk aydır evde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Aygül Günler ve Recep Günler çifti, Bismil ilçesine giderken yolda tartıştı. Tartışma sonucu aracını yol kenarında durduran Recep Günler eşiyle kavga etmeye başladı. Olayı gören bir kamyon şoförü müdahale edince Recep Günler, eşi olduğunu ve tartışmanın kimseyi ilgilendirmediğini söyleyerek kamyon şoförünün gitmesini istedi.
Olay yerinden uzaklaşan kamyon şoförünün durumu jandarmaya haber vermesi sonucu bölgeye gelen jandarma ekipleri tahlisiz kadının cesedine ulaştı. Eşiyle tartışan Recep Günler'in çocukları önünde eşi Aygül Günler'i bıçaklayarak öldürdüğü ve eşinin cansız bedenini yol kenarına bırakıp kaçtığı iddia edildi. Jandarma ekipleri olay yerini inceledikten sonra tahlisiz kadının cenazesini Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının cesedi daha sonra otopsi yapılması üzerine Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Aygül Günler'in cenazesinin, otopsisinin ardından Yeniköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.
Güvenlik güçleri, katil zanlısının yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı. Jandarma ve polisin yaptığı ortak operasyonla Günler, Diyarbakır'da saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
"KATİL BENİ BULSUN"
Öldürülen kadının erkek kardeşi Bayram Işık, katil zanlısının kendisini bulmasını kız kardeşine kıymakla yanlış yaptıklarını söyledi. Işık, "Yaklaşık 2 buçuk aydır kız kardeşimin evinde şiddetli geçimsizlik vardı. Kız kardeşimin kayınbabası vefat ettikten bu yana eşi evde sürekli huzursuzluk çıkarıyormuş, bu bizi rahatsız etti. Biz gerekli her türlü desteği verdik, yalnız o kız kardeşime kıymakla yanlış yaptı. Eğer ki gücü yetiyorsa gelsin beni bulsun, benim telefonum, adresim ve iş yerim belli. Bismil ilçesinde sağı solu tehdit etmeyi bıraksın, zerre kadar erkekliği varsa beni bulsun. Kız kardeşim 39 yaşındaydı, 3 çocuğu vardı, 20 yıldır evliler. Evliliği devam ediyordu, ama bu saatten sonra düşmanımdır. Eşi Recep Günler pazarcıydı, devlet kadın cinayetlerinde kravat takmalarla ceza indirimi uyguluyorsa, devletin sağlayamadığı adaletti şeriat sağlayacak" dedi.
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Ya her tezegi nasılda siyaset e bağlıyorsunuz şok oluyorum bence 13 sene önce elimizde bu telefonlar internet tv haber akışı bu kadar ileri değildi olanlardan haberimiz bile olmuyordu unuttunuz mu kasımpaşa canavarını mafyaları isimsiz kaybolan kemikleri boş arsalardan çıkan insanları dışarı çıkma yasaklarını sağ sol davalarından yol kesmeleri ha şimdi niye böyle hükümet suçlu akıllı olun bacasil kullaninCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Türkiyeyi Ve Türkleri Çok Seviyoruz,,İnşallah imamoğlu kazanacak.Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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Çoğunlukla ailelerde çocukların Psikolojisinin bozulmaması için çocukların yanında kavga etmemesi gerekirken canları kadar sevdikleri annelerini gözlerinin önünde öldürülüyor. benim anlamadığım kavga edilirken iki tarafdan biri sakin olup sussa kavgada ilerlemez . insanlar çok kötü olmaya başladı. Olan gene çocuklara oldu. . . . .Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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toplumda saygı sevgi ve iman zayıflıgı onyedi yılda had safhaya ulaştı,bunun sorumlusu uganda hükümeti degildir.Cevap Yaz 14 9 Yayından Kaldır
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Hergün kadına şiddet ve kadın cinayetleri! Yazık ne hale geldik. Türkiye de insanların çoğunun psikolojileri iyi değil. Tv lerde dizi ve siyasetler hep bağırma şiddet ve tehdit üzerine yıllardır. Eğitimde gerileme torpilli yeteneksiz eğitimciler,müdürler.. Ve sonuç!Cevap Yaz 25 3 Yayından Kaldır