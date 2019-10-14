Diyarbakır'da polis, terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri binadan dışarı çıkarmadı

14.10.2019 14:58

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Örgütü, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İl Binası önünde açıklama yapmak istedi. Açıklamanın yapılacağı saat 11.30'dan önce polis, parti binasının önünü kapatarak kimsenin dışarı çıkmasına izin vermedi. Teröristler lehine slogan atan HDP Diyarbakır üyeleri, kendilerine engel olmaya çalışan polislere saldırdı.

Polis ile partililer arasında, parti binasının giriş kapısında yaşanan arbede kameraya yansıdı.

PARTİ BİNASI ÖNÜNDE POLİS BARİKATIYLA KARŞILAŞTILAR

HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri, il binasında Kuzey Suriye'ye askeri harekat ile ilgili basın açıklaması yapmak için parti binalarından çıkmak isterken, kapıda bekleyen polis barikatıyla karşılaştı.

POLİS, TOMA VE ZIRHLI ARAÇLARLA KUŞATTI

Valiliğin yasak kararını gerekçe gösteren polis YPG'ye destek için toplanan HDP'lilerin dışarıya çıkmasına izin vermedi. Parti binasının etrafı TOMA ve zırhlı araçlarla kuşatıldı.

POLİSE UÇAN TEKME İLE SALDIRDILAR

HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Saliha Aydeniz ve eşbaşkanlar parti binasının merdivenlerinde oturma eylemi gerçekleştirirken, içeride bulunan kitle de pencereden çıkarak zafer işareti yaptı. Teröristler lehine slogan atan HDP Diyarbakır üyeleri, kendilerine engel olmaya çalışan polislere ise uçan tekme, masa ve sandalyelerle saldırdı. Polis ile partililer arasında, parti binasının giriş kapısında yaşanan arbede kameraya yansıdı.

POLİSLER BARİKATI KALDIRDI

Vekillerin polisler ile yaptığı görüşmelerin ardından polisler barikatı kaldırdı. HDP'liler ise parti binasından ayrıldı.