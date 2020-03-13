Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet Diyarbakır'da Cuma namazında hutbeye çıkan Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç "Bu virüsü ben Allah'tan bir nimet olarak görüyorum ve bununla mücadele etmenin en etkili yolu temizlik" diye konuştu.

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı tedbirler artırılırken Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, Cuma hutbesinde ezberleri bozan bir konuşma yaptı. Koç, "Bu virüsü ben Allah'tan bir nimet olarak görüyorum ve bununla mücadele etmenin en etkili yolu temizlik" olduğunu söyleyerek temizliğin önemine vurgu yaptı.

"KORONAVİRÜS ALLAH'TAN BİR NİMET"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii'nde Cuma namazında hutbe veren İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, koronavirüs ile ilgili temizlik konusunda vatandaşlara uyarıda bulunarak, beş vakit namaz ve abdestin önemine dikkat çekti. Koç devam eden hutbesinde "Bu virüsü ben Allah'tan bir nimet olarak görüyorum ve bununla mücadele etmenin en etkili yolu temizlik" diyerek dikkatleri temizliğin önemine çekti.

"VİRÜSLE MÜCADELE ETMENİN EN ETKİLİ YOLU, TEMİZLİK"

Bir virüsle dünya devletlerinin mücadele etmeye çalıştığının altını çizen Koç, "O küçücük gözle görünmeyen virüs, birçok insanın peşinden koştuğu görüşü, ideolojiyi, düşünceyi yerle bir etti. Hani diyorlar ya gözümle görmediğime inanmam. Mademki görmediğin şeye inanmazsın, bu virüse niye inanırsın. Söz konusu Allah olunca, söz konusu İslam dini olunca, söz konusu ahiret hayatı olunca bu daha mı zordur. Görmediğime inanmam diyen bütün düşünceleri, ideolojilerellerinde patlamış oldu. Bu virüsü ben Allah'tan bir nimet olarak görüyorum ve bu virüsle mücadele etmenin en etkili yolu, temizlik olduğunu bize anlatıyor. İlacı bulunana kadar temizliğe dikkat edin. Günde en az 5 defa ellerinizi yıkayın. Diş ve ağız temizliğine dikkat edin" diye konuştu.

"YEMEKTEN ÖNCE VE SONRA ELLERİNİZİ YIKAYIN"

Hz. Muhammed'in yemeklerden önce ve sonra mutlaka ellerini yıkadığını aktaran Koç, "Elhamdülillah, Rabbimin peygamberi zaten bunu bize öğretmiş. Bundan bin 400 sene önce henüz daha hijyenin ne olduğu bilinmeden, yemekten önce ellerinizi yıkarsanız sağlıklı olursunuz, yemekten sonra ellerinizi yıkarsanız yediğiniz yemeğin bereketini görürsünüz diyen bir peygamberin ümmetiyiz, elhamdülillah bugün en hafif hasarla atlatırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA