: Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti

13.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:20

Diyarbakır'da çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Diyarbakır'a kar yağmasını kutlayan bir grup vatandaş, aralarına aldıkları kardan adamla halay çekti. Kürtçe "Ez Berfim" adlı şarkı eşliğinde halay çeken vatandaşlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

KARDAN ADAMI GİYDİRDİLER

Halay çeken vatandaşların, kardan adamı giydirmeleri de dikkat çekti. Kardan adamın üzerinde bir ceket ve şapka olduğu görülüyor.

Haber Videosu