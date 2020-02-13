Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti
Diyarbakır'da yağan karı kutlayan bir grup vatandaş, Kürtçe "Ez Berfim" şarkısı eşliğinde aralarına aldıkları kardan adamla halay çekti. O görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
Diyarbakır'da çekilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Diyarbakır'a kar yağmasını kutlayan bir grup vatandaş, aralarına aldıkları kardan adamla halay çekti. Kürtçe "Ez Berfim" adlı şarkı eşliğinde halay çeken vatandaşlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
KARDAN ADAMI GİYDİRDİLER
Halay çeken vatandaşların, kardan adamı giydirmeleri de dikkat çekti. Kardan adamın üzerinde bir ceket ve şapka olduğu görülüyor.