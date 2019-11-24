Son dakika: Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist öldürüldü

24.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:38

İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca Muş Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerin Diyarbakır'da 12 Eylül'de 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li saldırının faili olduğu öğrenildi.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ŞEHİTLERİN İNTİKAMI ALINDI

Açıklamada, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilmesi ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi. "ifadeleri yer aldı. Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.