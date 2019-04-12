AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı Binasına Silahlı Saldırı!

Diyarbakır'da AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı.

AK PARTİ BİNASINA POMPALI SİLAHLA 2 EL ATEŞ AÇILDI

Olay, öğleden sonra AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığının bulunduğu merkez Bağlar ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, parti teşkilatının da bulunduğu binaya pompalı silahla 2 el ateş açıp kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saçmalardan biri, bir iş yerinin levhasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, inceleme yapıp saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI ALLAH KORUSUN"

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, "Tabelaya isabet etmiş. Allah korusun hem canımızı, hem malımızı. Bütün vatandaşlarımızı Allah korusun" dedi.

Kaynak: DHA