Sınırda sıcak saatler! Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi yapıldı

09.10.2019 11:05

Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki terör örgütlerini bertaraf etmek için hazırlığını yaptığı ve 'Barış Pınarı Operasyonu' adını verdiği Fırat'ın doğusu operasyonu için Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına savaş uçağı takviyesi yapılmaya başlandı. Savaş uçakları Diyarbakır'daki filolara katılırken, üs komutanlığında izinlerin kaldırıldığı ve her an harekete geçme alarmı verildiği belirtildi.

PİLOTLAR HAZIR! EMRİ BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizi tehdit eden Suriye kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ortadoğu'ya en yakın hava üssü olan Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı.

OPERASYON YAKIN

Hava üssünde turuncu alarm verilirken, ikinci bir emre kadar izinlerin kaldırıldığı bildirildi. Pilotların her an harekete geçecek şekilde hazır olduğu hava üssüne Balıkesir ve Amasya Merzifon'dan 10 adet takviye savaş uçağı gönderildi.

Güvenlik kaynakları Türkiye'nin değişik bölgelerinde bulunan hava üslerinden Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesinin devam edeceğini dile getirdi. Diyarbakır 8'inci Ana jet Üs Komutanlığında izinlerin kaldırılmasıyla birlikte personelin her an operasyona hazır şekilde beklediği belirtildi.

MEHMETÇİKLER TEYAKKUZDA

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutları ve bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başarıyla yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Fırat'ın doğusuna yönelik yeni harekat için de hazırlıklar tamamlandı.

AMERİKA ÇEKİLDİ MEVZİLER BOŞALDI

Operasyon sinyalinin ardından hendek ve mevzi açma çalışmalarını hızlandıran teröristler, Amerikan askerlerinin çekilmeyi duyurmasıyla daha önceleri kazdıkları hendek, mevzi ve tünellerden çekildi. Bölgede yalnız kalan teröristler, her gün nöbet tuttukları mevzilerinden ayrılmak zorunda kaldı.

BAKAN AKAR: İNTİKALLER, HAZIRLIKLAR SÜRMEKTE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan Güvenli Bölge harekatıyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız devam etmekte. İntikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

AA muhabirinin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son duruma ilişkin sorusunu cevaplayan Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA