TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi
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TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi

TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan, Diyarbakır'da katıldığı bir çalıştay sonrası yemeğe gittikleri restoranda rahatsızlandı. Kısa süreli bir rahatsızlık geçiren Toptan'a sağlık görevlileri müdahale etti. Toptan'ın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

10.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:12
TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi

Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Kamu Görevlileri Başkanı, eski TBMM Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, 'da katıldığı bir yemek sonrası rahatsızlandı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toptan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇALIŞTAY İÇİN DİYARBAKIR'DAYDI

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi' kapsamında, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı'na katılan Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, eski TBMM Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, program sonrası beraberindekilerle yemek için gittiği restoranda kısa süreli rahatsızlık geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toptan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi
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