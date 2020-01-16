Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek

16.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:17

Diyanet İşleri Başkanlığı, dil alışkanlığıyla söylenen, başka bir deyişle herhangi bir işin yapılması veya yapılmaması yönünde bir içeriğe sahip olmayan "vallahi", "billâhi" şeklindeki sözlerin içi boş ve hükümsüz yemin sayıldığını belirterek, bile bile yalan söyleme kastı olmaksızın, geçmiş veya şimdiki zamandaki bir husus üzerine doğru olduğunu zannederek yapılan yeminin de lağv (İçi boş, hükümsüz) yemini sayılacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Ağız alışkanlığıyla yerli yersiz edilen yeminlerle" ilgili uyarılarda bulundu.

"BU KÖTÜ ADETİN BIRAKILMASI GEREKİR"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva niteliğindeki uyarısında, "Dil alışkanlığıyla söylenen, başka bir deyişle, herhangi bir işin yapılması veya yapılmaması yönünde bir içeriğe sahip olmayan "vallahi", "billâhi" şeklindeki sözler lağv (içi boş, hükümsüz) yemin sayıldığı gibi, bile bile yalan söyleme kastı olmaksızın, geçmiş veya şimdiki zamandaki bir husus üzerine doğru olduğunu zannederek yapılan yemin de lağv yemini sayılır. Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden (lağv yemininden) dolayı sizi sorumlu tutmaz.' (Mâide, 5/89) buyurularak bu tür yeminden dolayı keffâret gerekmediği bildirilmiştir. Ancak ağız alışkanlığıyla ikide bir yemin edenlerin bu kötü âdeti en kısa sürede bırakmaları gerekir" ifadeleri yer aldı. (Sabah)

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