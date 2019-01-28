Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara İçmek Haram, İçenler İmam Olamayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigarayla mücadelede önemli bir çıkış yaptı. Bu yıl hac ve umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerini tercih edeceklerini söyleyen Erbaş, "Daha sonraki yıllarda sigara kullanan sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında, sigara kullanan tercih edilmeyecek" dedi.

SİGARA İÇEN PERSONELE HAC GÖREVİ YOK

Diyanet İşleri Başkanlığı sigara içen personele yaptırım kararı aldı ve Başkan Ali Erbaş imzasıyla, 17 Ocak'ta tüm birimlere gönderdiği resmi yazıda sigara içen personele bu yıldan itibaren hac görevi verilmeyeceğini açıkladı. Kararı değerlendiren Ali Erbaş, Başkanlık tarafından bugüne kadar alınan en hayırlı kararlardan biri olduğunu ve sigaranın asrın felaketleri arasında yer aldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

"HARAM OLDUĞU KANAATİNDEYİM"

Din görevlilerinin sağlığa zararlı bir maddeyi kullanmasının çok yanlış olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek. Bunu çok önemsiyorum. Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Bizim bu noktada çok dikkatli olmamız, hassas davranmamız gerekiyor. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamlarımızın, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor."