Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı - Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı

Türkiye'de beş koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşan tehlikeye dikkat çekerek, 15 Mart'a kadar umre ziyaretinden dönmüş olacak 21 bin vatandaşın 14 gün kuralına uymaları gerektiğini hatırlattı.

14.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:21
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgını sebebiyle alınan kararlarla ilgili konuştu. Suudi Arabistan'da umre ibadetini yerine getiren vatandaşlarımıza bilgilendirici broşürler dağıtıldığını söyleyen Erbaş, Mekke ve Medine'deki otellerde gerekli temizliklerin yaptırıldığını belirtti.

VATANDAŞLAR 15 MART'A KADAR ÜLKEYE DÖNMÜŞ OLACAK

Ülkede koronavirüs vakalarının görülmeye başlanmasından sonra 27 Şubat'ta Suudi Arabistan, umre ziyareti için ülkeye girişleri geçici olarak durdurdu. Bu sürece dahil olmayan 21 bin vatandaşımız ise 15 Mart'a kadar Türkiye'ye dönmüş olacak.

UMREDEN DÖNECEK 21 BİN KİŞİYE KARANTİNA UYARISI

Bu kişilerle gerekli koordinasyonların sağlandığını ifade eden Erbaş, "Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen TÜRSAB'a dahil şirketlerde dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup 15 Mart itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır." dedi.

''CAMİLERDE KULLANILAN TESBİHLER TEDBİR AMAÇLI KALDIRILACAK''

Alınan tedbirler arasında, cuma namazı dahil olmak üzere camilerde geçirilen toplu sürenin mümkün olan en kısa süreye çekilmesi istendi. Bunun için vatandaşların namazların sünnetlerini evde de kılabileceği hakkında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca camilerde tokalaşma, kucaklaşma gibi hususlara koronavirüs riski sona erinceye kadar ara verilecek. Camilerde kullanılan tespihler ise bu süreçte kaldırılacak.

''CENAZE VE DEFİN İŞLEMLERİNDE HİJYEN KURALLARINA AZAMİ RİAYET EDİLECEK''

Alınan tedbirler doğrultusunda yaşlıların, grip ve nezle gibi hastalık belirtilerini taşıyanların, kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların bu süreçte evde vakit geçirmeleri tavsiye ediliyor. Virüs şüphesi bulunan kişiler, din görevlileri tarafından hastanelere yönlendirilebilecek. Sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde cenaze ve defin işlemlerinde sağlık ve hijyen kurallarına azami riayet edilecek.

''RİSKLİ GRUP, CUMA NAMAZI YERİNE ÖĞLE NAMAZINI EVDE KILABİLİR''

Açıklamaların bir bölümünde cuma namazına değinen Başkan Erbaş, Din işleri Yüksek Kurulu'nun özel gündemli bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti. Toplantıda alınan karara göre yaşlılar, enfeksiyon kapmış olanlar, nezle, grip gibi rahatsızlığı bulunan riskli gruplar; cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilecekler.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Haber
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı? Haber
Türkiye'de kaç kişi, koronavirüs şikayetiyle başvuru yaptı?
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Koronavirüs önlemleri nedeniyle A Milli Takımımızın hazırlık maçları iptal edilebilir
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Uğur Akkuş Cem Yılmaz Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Metin Oktay Bülent Uygun Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart İtalya Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 16:30:03. #1.15#