Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın - Haber
Zonguldak, Polis, Yaşam

Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen koronavirüs nedeniyle evlerde kalınan günleri inzivaya benzeterek bu günlerde isim-şehir, hırsız-polis ve adam asmaca gibi oyunların oynanabileceğini tavsiye etti.

11.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:09
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın

Dr. Burhan İşleyen evlerde yapılacaklarla ilgili yazısında Mecburi inziva dönemi yüzleşme dönemi aynı zamanda. Birlikte kitap okuyabiliriz... Namazları cemaatle kılabiliriz... Uzun zamandır "isim-şehir"; "adam asmaca"; "hırsız-polis" oynamamıştık ayrıca.!"

Türkiye'de görülen koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılması tavsiye edilmezken 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ise hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bu günlerde evlerde kalıp canı sıkılanlar kitap okumak, dizi izlemek gibi yollara başvururken Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'ndan da ilginç bir öneri geldi.

"EŞİM KONUŞMUYOR HOCAM"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, "İnziva" başlıklı yazısının son kısımlarında şunları yazdı: "Görev yaptığım illerimizden birinde mahalle mahalle aile eğitimi seminerleri vermeye çalışıyordum. Bir seminer sonrası çok üzgün ve bitkin bir görüntüyle konuşmak istediğini söyleyen hanımefendiye neden mutsuz olduğunu sordum. "Eşiniz şiddet mi uyguluyor ? Kötü mü davranıyor ? " gibi sorularıma tek bir cevap verdi:

"Eşim konuşmuyor hocam ."

"Küs müsünüz ?" diyesorunca da;"Hayır, ama benimle sohbet etmiyor." dedi.

Benzer problemi biz de zaman zaman yaşıyor olabiliriz.

Hep kaçarak erteleyerek kurtulmayı denemiş olabiliriz.

Çocuğumuzun elini tutmaktansa okey taşlarını dizmeyi tercih etmiş olabiliriz.

"ADAM ASMACA, İSİM-ŞEHİR, HIRSIZ-POLİS"

Mecburi inziva dönemi yüzleşme dönemi aynı zamanda.

Birlikte kitap okuyabiliriz...

Namazları cemaatle kılabiliriz...

Uzun zamandır "isim-şehir"; "adam asmaca"; "hırsız-polis" oynamamıştık ayrıca.!"

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı Haber
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu Haber
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haber
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haber
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haber
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haber
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi
'Ekmek kavgası' diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Saruhan Oluç Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Pınar Deniz İrem Derici Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ankara Market Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 22:23:16. #1.15#
title