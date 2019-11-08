Diyanet'in yayınladığı "Fenomen olma, iyi ebeveyn ol" videosu akıllara Şeyma Subaşı'nı getirdi

Diyanet'in yayınladığı "Fenomen olma, iyi ebeveyn ol" videosu akıllara Şeyma Subaşı'nı getirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Mevlidi Nebi" haftası kapsamında "Fenomen olma, iyi ebeveyn ol" başlıklı bir video yayınladı. Söz konusu video, akıllara geçtiğimiz günlerde yağmurdan korkan kızına gülerek karşılık verdiği için eleştiri yağmuruna tutulan Şeyma Subaşı'nı getirdi.

08.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:25
Diyanet'in yayınladığı

, "Mevlidi Nebi" haftası kapsamında 'Peygamber ve Aile' konusu ile ilgili yeni bir paylaştı. "Fenomen değil, iyi ebeveyn ol" başlığıyla teknoloji bağımlılığının eleştirildiği video, akıllara 'nı getirdi.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Peygamber ve Aile konulu videoda, son yıllarda artış gösteren sosyal medya akımını tepki gösterildi. Videoda yer alan "Sanal hayatta takipçilerin artarken gerçek hayatta azalmasın." cümlesi dikkat çekti.

KIZIYLA YAĞMURDA ÇEKİLEN VİDEOSU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yayınlanan videodaki anne ve çocuk ilişkisi akıllara Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı'nı getirdi. Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa ve yakın arkadaşlarıyla Miami'de tatil yapan Subaşı, yağmurda çekilen videosuyla tepki çekti. Şiddetli yağmurda araç içinde olan Melisa'nın Anne çok korkmaya başladım" demesine gülerek karşılık veren Subaşı, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Gelen tepkiler üzerine paylaşım yapan Subaşı, "Üstü açık arabada yağmur yağmış, Melisa çok korkmuş, ben de annesi olarak onu dinlememişim... Gayet komik ve aptalca bir andı. Melisa'nın orada 'korkuyorum' demesi normal, diyebilir. Ben ve Melisa çok eğleniyoruz." dedi.


Haber Videosu: Diyanet'in "fenomen anne" temalı videosuna Şeyma Subaşı eleştirisi!
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HABER YORUMLARI (11)

  • EXPER:
    paracun olmasa kaybolup gidecekti. acun bi kendisine hakim olamadı başımıza sardı kendi boşandı her gün bu kadını görüyoruz. normalde haritada gösteremeyeceği ülkelere özel jetlerle gitti. fotoğrafların altına translate den çeviri ile cümleler yazdı. yaşıtlarına iyi bi örnek oldu kısa yoldan parayı bulursunuz diye. sonra bi adamla dost hayatı yaşıyor sürekli. kitap yazdı ama yarım yamalak cümleler içerikler ile. tepkileri o kadar yapmacık ki. 1-2 beğeni için yapmayacağı şey yok. yakın zamanda kaybolursun
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  • BİRİSİ:
    ŞU KADININ HAREKETLERİNİ TASVİP ETMİYORUM ORASI AYRI DA NEDEN HERŞEYİ BU KADINA YORUMLAYIP HABER YAPAN SİZİ DE HİÇÇÇÇ ANLAMIYORUM
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  • LEYLİ LEYLİ YAR:
    Bu Şeyma Subaşı kadar kıskanılan başka bir insan yoktur ülkemizde, neden kaldıramadınız kadının başarısını acaba bu kadar? :)
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  • LAPTOP RECAİ:
    tabı memlekette nafaka yiyip boş yapmak başarı oldu komiksiniz ya
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  • BURAK:
    duyan da nobeli aldı kadın çekemiyoruz falan sanacak . Gerçi nobeli almakta çok şaibeli ya neyse.
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