Diyanet'in yayınladığı "Fenomen olma, iyi ebeveyn ol" videosu akıllara Şeyma Subaşı'nı getirdi

08.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:25

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Mevlidi Nebi" haftası kapsamında 'Peygamber ve Aile' konusu ile ilgili yeni bir video paylaştı. "Fenomen değil, iyi ebeveyn ol" başlığıyla teknoloji bağımlılığının eleştirildiği video, akıllara Şeyma Subaşı'nı getirdi.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Peygamber ve Aile konulu videoda, son yıllarda artış gösteren sosyal medya akımını tepki gösterildi. Videoda yer alan "Sanal hayatta takipçilerin artarken gerçek hayatta azalmasın." cümlesi dikkat çekti.

KIZIYLA YAĞMURDA ÇEKİLEN VİDEOSU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yayınlanan videodaki anne ve çocuk ilişkisi akıllara Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı'nı getirdi. Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa ve yakın arkadaşlarıyla Miami'de tatil yapan Subaşı, yağmurda çekilen videosuyla tepki çekti. Şiddetli yağmurda araç içinde olan Melisa'nın Anne çok korkmaya başladım" demesine gülerek karşılık veren Subaşı, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Gelen tepkiler üzerine paylaşım yapan Subaşı, "Üstü açık arabada yağmur yağmış, Melisa çok korkmuş, ben de annesi olarak onu dinlememişim... Gayet komik ve aptalca bir andı. Melisa'nın orada 'korkuyorum' demesi normal, diyebilir. Ben ve Melisa çok eğleniyoruz." dedi.