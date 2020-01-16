: Diyanet'in çok konuşulan kararı sonrası Abdullah Amca'nın tabure zaferi

16.01.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:27

Diyanet'in geçtiğimiz günlerde camilerde yer alan sabit oturakları kaldırma kararı sonrası harekete geçen Abdullah Işıklar (87) notere giderek mağdur olduğunu belirtti ve ihtarname gönderdi. Abdullah Amca'nın mücadelesi sonucu Darülaceze Başkanlığı, 10 adet katlanabilir tabure alındığını açıkladı. Işıklar ise gerekirse Diyanet'e de dava açabileceğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 17 Aralık 2019'da aldığı karar ile camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde ima ile namaz kılma devrini sonlandırdı. 81 il valiliği ve il müftülüğüne yollanan yazılı metinle cami ve mescitlerde, tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma eyleminin uygun olmayan görüntüleri ortaya çıkardığı, cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu, cemaat içinde huzursuzluk ortaya çıktığı gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığını beyan etti. Diyanet'in aldığı karar sonucu camilerde yer alan sabit oturaklar kaldırıldı.

Camilerde yer alan sabit oturaklardan bir görüntü

CAMİLERDE MOBİL TABURE DÖNEMİ

Bu uygulamanın üzerine ayakta namaz kılamayan cami cemaati, kendi çözümünü üreterek yanlarında katlanabilir tabureler taşımaya başlamıştı. Namaz vaktinde taburelerini yanlarında taşımak istemeyenler ise taburelerini camilerin kaloriferlerine kilitlemeye başladı.

Mobil taburelerden bir görüntü

"CAMİYE KENDİMİ ZOR TAŞIYORUM, BİR DE TABURE Mİ TAŞIYAYIM?"

Beşiktaş'ta yaşayan Abdullah Işıklar ise, "Camiye kendimi zor taşıyorum bir de tabure mi taşıyayım?" diyerek Diyanet'in kararı sonrası mağdur olduğunu belirtti ve noterden ihtarname gönderdi. Ayakta namaz kılmakta zorlandığını dile getiren Işıklar, gerektiği takdirde Diyanet'e dava açacağını söyledi.

10 KATLANIR TABURE ALINDI

Abdullah Amca'nın sözleri sonrası Darülaceze Başkanlığı harekete geçti. Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Darülaceze Abdullah Amca ve onun gibi ayakta namaz kılamayanlar için Darülaceze mescidine 10 katlanır tabure alındığını açıkladı. Abdullah Işıklar "Diyanet'ten henüz bir haber gelmedi. Ancak Darülaceze'nin tabureleri mescide geri koyması fevkalade iyi bir haber. Her perşembe olduğu gibi bugün Darülaceze'ye gideceğim. Benim beklentim camilere de birkaç tabure konulması" dedi.

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