Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı

Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar etti. Küçük çocuk gözyaşları arasında hayatını kaybettiği mezarlıkta toprağa verildi. Öte yandan, Vail El Suud'un eğitim gördüğü okulda diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandığı iddia edildi.

04.10.2019 19:37
Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan Acısu Mezarlığı'nda meydana gelen olayda vatandaşlar mezarlığın kapısında asılı halde bir çocuk gördü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

HENÜZ 9 YAŞINDAYDI

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde intihar eden çocuğun Suriye uyruklu 9 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Vail El Suud olduğu tespit edildi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan olay eri incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından küçük çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi hayatını kaybettiği mezarlık olan Acısu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

OKULDA DIŞLANDI İDDİASI

Öte yandan, Vail El Suud'un eğitim gördüğü okulda diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandığı ve olay günü de okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlandığı iddia edildi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (22)

  • EVO TAVA:
    her ne sebeble veya nerden gelmis olursa olsun cocuklari dislamayin. . . onlarin gunahi ne. yurt disinda yasarsaniz bigun anlarsiniz. . .
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  • XYZ:
    Beş para etmez müşriklerin içkiçi kumarcı zinacı çocuklarından kurtuldun çocuk .ibrahim a.s. yanına cennete gittin .Rabbim sana sabır versin.bu küfür yurdunda Allah müslümanlara yardım etsin
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  • KUFUR YURDUMU:
    ÇOK aYIP YANI BU KADAR INSANA YARDIM EDEN INSANLARA KUFUR YURDU DEDİN YA. .
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  • VİCDAN:
    Bütün vebal büyüklerin cocuklarinida ırkçı faşist ce yetiştiren büyüklerinin hepimiz utanmalıyız
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  • OKOCA:
    diğer öğrenciler tarafından dışlanma olayı, heleki o yaşda ihtimal dailinde değil, öğretmen konusuna birşey diyemeceğim, bence bu işin içinde başka bir iş var.
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  • DİDEM:
    Cocuklarinizi merhametli olmayi ogreterek yetistirin onun yerinde sizlerin evladida olabilirdi oda bi ana kuzusuydu me diyimki Allak rahmet eylesin gittigin yerde huzur bul cocuk...
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  • ADINI YAZ Y:
    Çocuklar evde ne yaşıyorlarsa okulada yansıtıyorlar. bir gün Almanya’daki okulda çok zeki bir Türk çocuğu vardı onun yaşıtları 3 üncü sınıftayken o orta okula gidiyordu zeki olduğu için dışlanıyordu çünkü ben inanıyorum. . . ama ben inanıyorum çocuklar istemesede bazen kırıcı oluyorlar. . . çocuk işte ama ben bu çocuğa çok üzüldüm. henüz 9 yaşındaymış. ALLAH hiç kimseyi kendi vatanından ayırmasın. . . çok yazık olmuş. . bu yaşta yaşamına son vermesi. . .
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