Dışkapı Yıldırım Beyazıt'ta koronavirüs hasta sayısı azaldı
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Dışkapı Yıldırım Beyazıt'ta koronavirüs hasta sayısı azaldı

17.02.2021 10:56 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:04
Dışkapı Yıldırım Beyazıt'ta koronavirüs hasta sayısı azaldı

DIŞKAPI Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Op. Dr. Burhan Kurtuluş, Covid-19 hastaları için ayrılmış 40 servis yatağından 20'sinin dolu olduğunu, aynı şekilde yoğun bakımda da doluluk oranının yüzde 50 olduğunu söyledi.

DIŞKAPI Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Op. Dr. Burhan Kurtuluş, Covid-19 hastaları için ayrılmış 40 servis yatağından 20'sinin dolu olduğunu, aynı şekilde yoğun bakımda da doluluk oranının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Op. Dr. Burhan Kurtuluş, son dönemde alınan tedbirler ve kısıtlamalarla birlikte hastanedeki koronavirüs hastası sayısında yarı yarıya azalma olduğunu belirtti. Kurtuluş, "Şu anda Covid-19 hastaları için ayrılmış 40 servis yatağından 20'si dolu. Yoğun bakımda da aynı şekilde 40 Covid-19 yoğun bakım yatağımızdan 19'u dolu. Yani yarı yarıya bir doluluk oranımız var; servis ve yoğun bakım olarak. Bu, önceki aylarda çok daha fazlaydı. O dönem sadece acil ve Covid-19 hastalarımıza yoğunlaştık. Şimdi ise bu sayılar gittikçe düşüyor. Şu an için iyi durumdayız. İnşallah bu sayılar artmaz. Bu da tamamen vatandaşlarımıza bağlı, sadece devletin aldığı önlemlerle bu iş olmaz. En önemli şey tedbir" dedi. 

Kurtuluş, herhangi bir kriz anında yatak sayılarını tekrardan arttırabilme kapasiteleri olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda biz Covid-19 hastaları için gerek duyulduğunda 40 yoğun bakım yatağı ayırdık; ama toplamda hastanemizdeki yoğun bakım yatak sayısı 120. ve biz buna 10-15 gün süre zarfında 20-30 yatak daha ekleyebiliriz. Yani toplamda 150 yoğun bakım yatağına çıkabiliriz gerek duyulduğunda. Böyle bir artma durumunda biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt'ta koronavirüs hasta sayısı azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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