Dışişleri'nden operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyeceğiz

08.10.2019 00:09

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Bu hazırlıklara takviyeler ise sürüyor. TSK'ya ait Obüs ve tankların namluları Fırat'ın doğusuna çevrilmiş durumda.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Fırat'ın Doğusunda tesis edilecek güvenli bölgeye ilişkin, "Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır.Bu suretle, bölgede Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğine dönük ciddi bir tehdit de ortadan kaldırılacak ve gelecekte DEAŞ ve benzeri bir sorunun nüksetmemesi için güçlü bir zemin tesis edilecektir." açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY: İYİ NİYETLİ ÇABALAR YÜRÜTTÜK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fıratın Doğusunda tesis edilecek güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aksoy açıklamasında, "Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğimizin gerektirdiği tedbirleri almak, uluslararası hukuka dayanan en temel hakkımızdır. Bugüne kadar anılan tedbirleri başta ABD olmak üzere müttefiklerimizle ortaklaşa hayata geçirmek için azami gayret sarfettik. Suriye'nin kuzeyinde teşkil edilecek bir güvenli bölge vasıtasıyla meşru güvenlik çıkarlarımızın korunması ve yerinden edilmiş yüz binlerce Suriyelinin evlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin önünün açılması amacıyla yapıcı ve iyi niyetli çabalar yürüttük" ifadelerini kullandı.

"VAATLER YERİNE GETİRİLMEDİ"

Fıratın Doğusu ile ilgili ABD ile yapılan görüşmelerin sonucunda verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirten Aksoy, "Gelinen aşamada, ABD askeri makamlarının vaatleri yerine getirilmemiştir. Süreç içinde ABD güvenlik bürokrasisi, Fırat'ın doğusunu işgali altında tutan PYD/YPG terör örgütüyle angajmanına son vermek bir yana, bunu artırmış ve ülkemizle mevcut Müttefik ilişkisine aykırı bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, terörün her türlüsüyle mücadele konusunda kararlıdır. Sınırlarımıza mücavir Suriye topraklarında, DEAŞ'ın ruh ikizi olan ve ülkemiz ve insanlarımızın yanısıra, Suriye halkına yönelik insanlığa karşı suçlarla müsemma PYD/YPG/PKK terör örgütünün palazlanmasına ve oldubittiler yaratmasına seyirci kalınamaz. Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak, ayrıca, Suriye'nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır. Bu suretle, bölgede Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğine dönük ciddi bir tehdit de ortadan kaldırılacak ve gelecekte DEAŞ ve benzeri bir sorunun nüksetmemesi için güçlü bir zemin tesis edilecektir. Tüm bu hususlar, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ABD Başkanı Trump'a 6 Ekim tarihinde yapılan telefon görüşmesinde bir kez daha vurgulanmıştır" dedi.

"ERDOĞAN'LA İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"



ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "DAEŞ'liler sizin sorumluluğunuz" dedim. ABD bir polis gücü değildir, amacımız orada polislik yapmak olmamalı" açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.