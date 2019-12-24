24.12.2019 00:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 00:36

Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunan makamları nezdinde sözlü ve yazılı girişimlerde bulunuldu, tedbir alınması istendi" ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ SÖZLÜ VE YAZILI GİRİŞİMLERDE BULUNULMUŞTUR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selani'te Türk Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomatın aracının kundaklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün (23 Aralık) sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz. Bu vahim hadiseye ilişkin tepkimiz, gerek Bakanlığımızca Ankara'da Yunanistan Büyükelçisi, gerek Atina Büyükelçiliğimizce Yunan makamları nezdinde gösterilmiş olup, gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

"OLAYIN FAİLLERİNİN HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

Yunanistan'daki Türk diplomatlarına ve mal varlıklarına yönelik benzer saldırıların son dönemde arttığını belirten Aksoy, "Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını sağlamalarını bekliyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Selanik'te Türk Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomatın aracı kundaklandı. Dün gece saat 02.30 sularında, Ioannis Varvakis Caddesi'nde meydana gelen olayın failleri henüz tespit edilemedi.

Kentte haziran ayında da konsolosluk çalışanlarına ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın Türk çalışanına ait üç araç yakılmıştı.

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