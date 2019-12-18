: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez

18.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:09

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın FETÖ bağlantılı kişilerin iltica talebine olumlu yanıt vermesine tepki gösterdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"FETÖ MENSUPLARININ İLTİCA BAŞVURULARININ OLUMLU YANITLANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı,

"Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi'nin FETÖ iltisaklı şahısların bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez.

1951 tarihli "Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi" ile terör suçlarından aranan şahısların mültecilik statüsünden yararlandırılamayacağı hüküm altına alınmış, bir başka deyişle "mülteci statüsü"nün teröristler tarafından suistimalinin engellenmesi amaçlanmıştır.

"TERÖR ÖRGÜTÜ HER ÜLKE İÇİN TEHLİKE"

251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir. Söz konusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."

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