Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı

23.10.2019 10:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Rusya ile varılan 10 maddelik mutabakatla ilgili harita üzerinden önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, ayrıca, "Esed rejimi, Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok. Rejimle doğrudan bir temasımız yok." şeklinde konuştu.

"TERÖRİSTLER SINIRIN 30 KM ALTINA ÇEKİLECEK"

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı zirvesinde Amerika ve Rusya görüşmelerinde terör örgütü YPG'ye süre verildi. Amerika ile yapılan mutabakatta YPG' ye 120 saat verilirken, Rusya ile yapılan anlaşmada 150 saat verildi. Rusya ile yapılan mutabakatı ilk okuyan Çavuşoğlu, mutabakatla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "150 saatte YPG'li teröristler sınırın 30 kilometre altına çekilecek. Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde durum muhafaza edilecek" diye konuştu.

"KAMIŞLI'DA ORTAK DEVRİYE YOK"

"Türkiye 5 günde iki önemli güçle mutabakat sağladı. Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi." diyen Çavuşoğlu, "Türk ve Rus askerleri birlikte devriye yapacak. Rejimle karşılaşmamak için Kamışlı'da ortak devriye yok.