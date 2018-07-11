Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Zirvesi'nde (1)

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atlantic Council ve bazı diğer düşünce kuruluşlarının ortaklığında NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "Değişen Küresel Düzen ve Baskı Altındaki Bir İttifak" konulu panele katılacak.