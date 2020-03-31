Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerine uygulanan dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle Erzurum'da dışarı çıkamayan bir çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürerek ekime hazır hale getirdi.
Türk askeri, koronavirüs tedbirleri için 65 yaş üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşlıların ihtiyaçları için tarla bile sürüyor.
Erzurum'un Pazaryolu İlçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir vatandaş Jandarma'dan ekim zamanı gelen tarlası için yardım istedi.
1,5 SAATTE TARLAYI HAZIR HALE GETİRDİ
Yardım etmek için seferber olan Jandarma ekipleri traktör kullanmayı bilen bir Mehmetçik buldu. Traktörün koltuğuna geçen Mehmetçik yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışmanın ardından tarlayı traktörle sürerek ekime hazır hale getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşılan bu anlar ise izleyenlere tebessüm ettirdi.
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Kaynak: İHA