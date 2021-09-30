Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - Haberler
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Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

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Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

3 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ile 2021 Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Diş Hekimliği) girecek adaylardan, T. C. Kimlik Kartını kaybeden, T. C.

3 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak 2021 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ile 2021 Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavına (2021- Sts Diş Hekimliği) girecek adaylardan, T. C. Kimlik Kartını kaybeden, T. C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T. C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 3 Ekim 2021 Pazar günü 07. 00-10. 00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T. C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

3 EKİM 2021 PAZAR GÜNÜ 07. 00- 10. 00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

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