Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu
TRT 1 ekranlarında olan Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak yayınlanacak olan Diriliş Osman'ın yapımcısı, dizinin yeni sezonda yayınlanacağı kanalı açıkladı.
TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi uzun süre ekranlarda yerini korumuş ve geçtiğimiz sezon final yapmıştı. Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey'in ve Osmanlı Devlet'nin kuruluşunun anlatılacağı Diriliş Osman dizisinin kanalı da değişti. Dizi yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak.
"YENİ KANALIMIZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN"
Diriliş Osman dizisinin yeni kanalı belli oldu. Osman Bey'i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit canlandıracak. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Twitter adresinden "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.
Diriliş Osman dizisi yeni sezonda Ekim ayında ekranda olması bekleniyor.
YORUMLAR (3)
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dizinin senaryosunun ?''ı hayal ürünü. . . okumayan, araştırmayan cahil kitleler osmanlı tarihimizi böyle yalan yanlış masallardan öğreniyor, yazık. . . alırsın 2 tane tarih hocası, onların kılavuzluğunda gerçekçi bir dizi çekersin. . . çok mu zor?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SIKINTI YOK İKİSİDE DEVLET KANALI SONUÇTACevap Yaz Yayından Kaldır
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bidahakine kim dirilecek bakalımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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