Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı
TRT1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Diriliş Osman'da başrol oynayacak olan Burak Özçivit, imaj değişikliğine gitti. Özçivit'in yeni imajı, hayranlarından tam not aldı.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak izleyiciyle buluşan Diriliş Osman dizisinde Osman Bey, karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit, yeni rolüne sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Özçivit, yepyeni haliyle sevenlerinin merakını sonunda giderdi.
YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ
Aylar öncesinden eğitim almaya başlayan Özçivit, rolü için imaj değişikliğine gitti. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.
İşte Burak Özçivit'in yeni imajı;
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hazırlıkları son hızıyla devam eden dizi TRT 1'den ATV'ye transfer olmuştu. Güçlü kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Diriliş Osman'ın başlangıç tarihi ise geçen sene olduğu gibi Eylül sonu Ekim başı gibi olması bekleniyor.
DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSU
Burak Özçivit
Ragıp Savaş
Ayşegül Günay
Hazal Subaşı
Saruhan Hünel
Cengiz Çoşkun
Nurettin Sönmez