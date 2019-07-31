Diriliş'in yapımcısından yeni proje müjdesi! Hayranlarından hem destek hem uyarı mesajı geldi
TRT1'in reytinglere damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni proje müjdesiyle hayranlarını heyecanlandırdı.
Diriliş: Ertuğrul ve Diriliş Osman dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından önümüzdeki günlerde çekimlere başlanacak olan yeni filminin mini tanıtımını yaptı.
"YENİ FİLMİMİZ"
Diriliş dizisiyledizisiyle büyük başarı elde eden ünlü yapımcı, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin senaryosunu paylaşarak, "Yeni filmimiz... Sefer bizden zafer Allah'tan!" diyerek çekimlere start verdi.
"TÜRKLER GELİYOR"
Mehmet Bozdağ'ın paylaşımına göre 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini Kamil Aydın yönetecek. Projenin tasarımını üstlenen Bozdağ'ın senaryosunu Atilla Engin'le birlikte kaleme aldığı yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.
HAYRANLARINDAN UFAK BİR UYARI
Haberi duyuran Mehmet Bozdağ'ın paylaşımına, Diriliş hayranlarından mesaj yağdı. Sosyal medya kullanıcıları filmden dolayı Diriliş Osman'ın çekimlerini aksatmaması için yapımcıya ufak uyarıda bulundu.
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iktidar yalaması gerçeklikten uzak saçma salak diziler filmler vsCevap Yaz Yayından Kaldır
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Evet Mehmet Bozdağ sen film işini bırak roket yap Arkadaş da avengers 4 end game izlesin vay ve desinCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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coni denen dingil onlarda yapılıyor allahın izni ile acaba sen ne iş yapıyon mal bırak artık bu klişe laflarıCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Sefer bizden Zafer Allah''tan, gelsin PARALAR HALKTAN !Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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Gaz gaz nereye kadar ! ne zaman araba uydu roket vs uretecez ? bugdayi bile disaridan alir olduk !Cevap Yaz 18 29 Yayından Kaldır
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yine tarihi gerçekleri çarpıtarak masal anlatacaklar. . . türk tarihi değil arap tarihi anlatıyorlar, türk ırkını küçük düşürüyorlar. . . ümmetçilik değil türkçülük istiyoruz, öztürk mete han, alaaddin keykubat, kürşad gibi türk büyüklerini anlatın. böyle ilkokul seviyesindeki cahil makarnacılara yönelik dizi çekmeyinCevap Yaz 11 45 Yayından Kaldır
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alaeddin keykubat kadar taş başına düşsün. Türk dilinin içine eden, kürtçe denen dilin mucidi selçuklunun, farsi isimler hayranı keykubad isimli güya Türk hakanının nesini anlatacaklar. Kurduğu devlete farsçayı resmi dil yapanlar benim atalarım olamazlar. Arap diye alay ettiğin diziler Türkü anlatıyor. keydubad ne demek , kendilerine isim olarak farsların atalarının isimlerini koyanlar mı Türk.Yayından Kaldır
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Atsızın abdülhamid hakkındaki düşüncelerini okuda gel.2 1 Yayından Kaldır
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Bi gereksiz insan daha Arap yarini çekiyorlarmış necip fazılın dediği gibi neyleyim Allahu Ekber demeyen türkü...7 Yayından Kaldır
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SENİN GİBİ KAFATASI MİLLİYETÇİLERİ OLDUĞU SÜRECE BİR YERE VARAMAYIZ.16 1 Yayından Kaldır