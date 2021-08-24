Direnişin kalesi Pençsir'den Taliban'a gözdağı: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
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Direnişin kalesi Pençsir'den Taliban'a gözdağı: Hazırlıklarımızı yapıyoruz

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, sadece Pençsir kentine giremedi. Ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı direniş güçleri, bu kentte toplanmış vaziyette. Taliban'ın bu direnişi kırmak için olası bir operasyon düzenleyeceği söylentileri sonrası direniş kanadından "Hazırlıklarımızı yapıyoruz" açıklaması geldi.

Afganistan'da başken Kabil ve birçok kentte yönetimi ele geçiren Taliban'a karşı Pençsir şehrinde direniş başladı. Ülkenin efsanevi komutanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini üstlendiği direniş güçleri, Taliban'a karşı hazırlıklarını burada sürdürüyor.

Taliban güçleri direnişin kalesi olarak görülen Pençsir kentine harekat düzenlemeyi planlarken, Mesud'un liderliğindeki gruptan gelen açıklamalar ise işlerinin hiç kolay olmayacağını gösteriyor.

TALİBAN ŞEHRİ KUŞATTIKLARINI AÇIKLADI

Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, birkaç gün önce Pencşir'in Taliban tarafından kuşatıldığını söylemişti. Pencşir'deki güçlerin teslim olması ve bu kentin Taliban'a teslim edilmesi konusunda müzakerelerin devam ettiğini bildiren Mücahit, bu sorunun masada çözülmesinden yana olduklarını belirtmişti.

"HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Etrafı yüksek dağlarla çevrili stratejik öneme sahip Pencşir'in girişinde ise Mesud'a bağlı elleri silahlı kişiler kente giren ve çıkan herkesi kontrol ediyor. Direniş güçlerinin medya sözcüsü, olası Taliban saldırısına karşılık ise şunları söyledi: "İnsanlar işlerinin başında. Devlet memurları işlerine gidip geliyor, esnaf çalışmalarına devam ediyor. Elbette muhtemel Taliban saldırılarına karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu hazırlıklar da bir dereceye kadar mevcut."


Direnişin kalesi Pençsir'den Taliban'a gözdağı: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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