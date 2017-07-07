Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Öldü

Salihli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Kara (61) yönetimindeki 45 LY 668 plakalı otomobil, Park Caddesi'nde sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kara'nın kalp krizi geçirdiğini belirledi.



Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Mehmet Ali Kara'nın kalp hastası olduğu öğrenildi.