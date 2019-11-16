Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü

16.11.2019 23:19 | Son Güncelleme: 16.11.2019 23:21

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sürücünün kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Peker 43 yönetimindeki otomobil, Ahşap Sanayi mevkisinde, yol kenarında park halindeki Fatih Sakızcı'ya ait otomobile arkadan çarptı.

O esnada işyerinin önünde bulunan Fatih Sakızcı, olayın yaşadığı yere gitti. Otomobiline çarpan aracın sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz durduğunu gören Sakızcı, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih Sakızcı, burada yapılan müdahalenin ardından, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Fatih Sakızcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA