Dini nikahlı hamile eşini döven vicdansıza polis ekipleri "Dur" dedi Edirne'de 2 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile eşini döverek yaralayan zanlı, ihbar üzerine ekipler tarafından gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde dini nikahlı hamile eşi S.O.'ya şiddet uygulayan S.O., gözaltına alındı.

Olay, Yeni Mescit Mahallesi Gökmen Sokak'ta meydana geldi. S.O., 2 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile eşi S.O.'yu dövüp, yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAMİLE EŞ ŞİKAYETÇİ OLDU

S.O., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. S.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hastanede tedavisi süren S.O.'nun S.O.'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA