Dinar Kaymakamı Kapankaya, serbest kürsü sohbetlerinde konuştu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in önderliğinde ilçelerde Kadın Kültür evlerinin açılmasının ardından Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Kadın Kültür evinde serbest kürsü sohbetleri programına katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Kaymakam Kapankaya, konuşmasında, kadınların ne kadar değerli olduğuna vurgu yaptı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek önderliğinde ilçelerde açılan Kadın Kültür Evlerinde yapılan çalışmalardan bahseden Kapankaya, konuşmasının sonunda programa katılan kadınlara teşekkür etti.

AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

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