Dinar'dan kısa kısa
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Dinar'dan kısa kısa

Dinar'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel

Dinar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçede bulunan çocuk oyun parkları hazır hale getiriliyor.

Dinar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçede bulunan çocuk oyun parkları hazır hale getiriliyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle ilçedeki çocuk oyun parklarında belediye ekipleri tarafından gerekli bakım, onarım ve temizlik çalışmaları başladı.

Parklarda oluşan otların ve çöplerin temizlenerek çocukların daha sağlıklı ortamda oynamalarını sağlamak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Belediye Başkanı Nihat Sarı, "İnşallah en kısa sürede tüm çocuk oyun parkları tertemiz bir görünüme kavuşacak, çocuklar aileleri ile çocuk oyun parklarında güzel vakit geçirebilecek." dedi.

Dinar caddeleri gül kokacak

Dinar ilçesinde caddelere gül dikim çalışmaları başlatıldı.

Dinar Belediyesi ilçede gerçekleştirdiği peyzaj çalışmaları ile yaşam alanlarını daha estetik ve yeşil bir görünüme kavuşturuyor.

Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın talimatlarıyla park bahçe ekipleri tarafından yapılan gül dikim çalışmaları kapsamında İstasyon Caddesinde çim ekimi ve ağaç dikimi yapılmasının ardından gül dikimi çalışmalarına başlandı.

Belediye olarak peyzaj çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Sarı, ilçenin renkli ve yeşil bir görünümde olması adına belediye olarak uygun görülen noktalarda ağaç dikimi, çimlendirme ve çiçek ve gül dikim çalışmaları düzenli olarak yapıldığını söyledi.

Dinar'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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