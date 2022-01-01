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Dinar'da yeni yıl denetimi yapıldı

Dinar'da yeni yıl denetimi yapıldı
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki polis ekiplerini ziyaret etti.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki polis ekiplerini ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki polis memurlarıyla bir araya gelen Kapankaya, yeni yıllarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Kapankaya, kentte alınan tedbirlerle ilgili İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat'tan bilgi aldı.

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AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

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