Dinar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Dinar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıl dönümü kutlandı

AA - Mehmet Kandemir - Güncel
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Dinar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıl dönümü kutlandı

Dinar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Dinar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Etkinlik dolayısıyla, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar bando eşliğinde, İstasyon Garı'ndan Cumhuriyet Meydanına kadar temsili kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşün ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Nihat Sarı konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Dinar Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisiyle program sona erdi.

AA / Mehmet Kandemir - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Güncel, Haberler

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