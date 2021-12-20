Dinar Belediye Başkanı Sarı, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - Haberler
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Dinar Belediye Başkanı Sarı, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Dinar Belediye Başkanı Sarı, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Sarı makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Neal Waters'in "Ormanın acı rengi ", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları"nı seçen Sarı, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli Basketbolcunun sevinci" karesine oy verdi.

Sarı, yaptığı açıklamada, yarışmadaki fotoğraf karelerinin hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, Anadolu Ajansının kurulduğu günden günümüze kadar pek çok başarılı çalışmalara imza attığını ve kendisinin de yakından takip ettiği bir kuruluş olduğunu söyledi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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