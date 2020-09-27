Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler

27.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:49
Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME ile yaptığı görüşmeler sonrası ulaşımda önemli değişiklikler yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME ile yaptığı görüşmeler sonrası ulaşımda önemli değişiklikler yapıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı (UKOME) ile yaptığı görüşmeler sonrası ulaşımda değişiklikler yapıldı. Yapılan görüşmeler ile vatandaşların sıkıntı yaşadıkları ulaşım konularında yapılan yeni düzenlemeler sonrası Dilovası'nda geçen ve terminale kadar giden Hat 300'ün güzergahı Umuttepe Hastanesi'ne kadar uzatıldı. Pandemiden dolayı sefer sayıları azaltılan Hat 308 Tavşancıl Gebze arasında çalışan hat aktif hale geldi. Tavşancıl'dan kalkıp, Darıca'ya ulaşan ve Darıca'dan tekrar Dilovası ve Tavşancıl'a giden Hat 315'in sefer sayıları artırılırken, Darıca'dan son kakış sefer saati 18.15'ten 22.00'ye uzatıldı.

Tavşancıl'dan Darıca'ya gidecek olan otobüslerin son sefer sayıları ise 18.15'ten 20.15'e uzatıldı. Dilovası TOKİ'den saat 07.00'de hareket eden otobüs seferi, gelen talep üzerine en erken 06.45'te hareket edip Demirciler Köseler-Dilovası üzerinden Gebze'ye ulaşımı sağlayacak ve sefer sayıları da artırılacak. Saatte bir gerçekleşen otobüs seferlerine de ek hattın koyulması ile TOKİ ve Köylerden her yarım saatte bir aracın hareket edileceği belirtildi. Ayrıca Dilovası'ndan Gebze Marmaray bağlantılı otobüs seferlerinin sağlanması konusunda çalışmalar sürerken kısa sürede Dilovası'ndan Gebze Marmaray'a direkt ulaşım sağlanacak. - KOCAELİ

Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Deniz Akkaya Özlem Yıldız Serenay Sarıkaya
Spor Babel Falcao Murat Şahin Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ateş Ankara Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 14:50:32. #1.14#
title