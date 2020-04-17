Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor
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Koronavirüs, Hamza Şayir, Dilovası, Politika, Güncel

Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor

Dilovası Belediyesi, makam aracını satarak ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan Belediye Başkanı Hamza Şayir öncülüğünde yaklaşan Ramazan ayı öncesi her haneye kumanyası dağıtarak dayanışmayı üst seviyeye taşıyacak.

17.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:49
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor

Dilovası Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı için çalışmalarına başladı. Covid-19 salgını dolayısıyla toplu organizasyonların yapılmayacağı Ramazan ayı için belediye ekipleri, ilçede ki her haneye Ramazan kumanyası götürecek. Hediye paketinde gıda maddeleri yer alacak. Bu vesile ile salgın sebebiyle evlerinde kalan herkese destek sağlanacak.

ÜÇ AŞAMALI KORONA ÖNLEMİ

Dilovası Belediyesi hediye paketlerinin hijyeni için de özel önlemler alıyor. Öncelikle hediyelerin hazırlanacağı yeri dezenfente edecek olan belediye, ardından ürünlerin her biri içinde bu işlemi tekrar edecek. Ürünlerin kolilenme işleminin ardından ise üçüncü bir dezenfekte işlemi daha yapılacak. Yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından yardım kolileri gönül rahatlığı ile hanelere ulaştırılmış olacak.

Dilovası Belediyesi'nden tüm ilçeye Ramazan kumanyası

ŞAYİR: DAYANIŞMAYA KATKI SUNMAK İSTEDİK

Göreve geldiği günden beri imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile sadece Dilovası'nda değil, Türkiye genelinde vatandaşların büyük takdirini kazanan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Tüm dünya gibi ülkemizde korona salgınının tehtidi altında. Dilovalılar olarak bizler de herkes gibi elimizden geldiğince evde kal çağrılarına uyuyoruz. Hemşehrilerimiz bu çağrıya uyarken bizler de onlara destek olmak, Ramazan ayının manevi iklimini onlarla paylaşmak ve Dilovası'nın dayanışmasına katkı sunmak istedik. Belediye olarak her zaman onlarla birlikteyiz. Bu süreci başarıyla aşabilmek adına her zaman onların destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Dilovası Belediyesi'nden tüm ilçeye Ramazan kumanyası

MEKTUBUN ALTINA MANİDAR NOT

Öte yandan Ramazan kolilerinin içerisine konulması için bir de mektup hazırlayan Başkan Şayir, mektubun en altına "Bu Ramazan kolisine ihtiyacınız yok ise lütfen bir ihtiyaç sahibine ulaştırınız" notunu düştü.

Dilovası Belediyesi'nden tüm ilçeye Ramazan kumanyası

MAKAM ARACINI SATIP ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE MALZEMESİ ALMIŞTI

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz aylarda makam aracını satmış ve ilçede ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi almıştı. Şayir'in bu hareketi büyük takdir toplamıştı.

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