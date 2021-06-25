Dilenci şiiri - Victor Hugo Dilenci şiiri
Victor Hugo'nun Dilenci şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Dilenci şiiri Victor Hugo tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Dilenci şiiri Victor Hugo Dilenci şiiri
Dilenci şiiri Victor Hugo'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Dilenci" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Victor Hugo Dilenci şiiri
DİLENCİ
Sen, her gün köşe başlarında
Yırtık urbanla kirli ellerinle
Avuç açan, sefil insan.
İnan yok farkımız birbirimizden.
Sen belki tüm yaşamınca dilenecek;
Beklediğin beş kuruşu biri vermezse,
Ötekinden isteyeceksin.
Ama ben, tüm yaşamım boyunca
Tek bir kez dilendim,
Bir acımasız kalbin sevdası ile alevlendim.
Öylesine boş öylesine açık kaldı ki elim,
Yemin ettim bir daha dilenmeyeceğim.