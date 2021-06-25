Dilenci şiiri - Victor Hugo Dilenci şiiri
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Dilenci şiiri - Victor Hugo Dilenci şiiri

Dilenci şiiri - Victor Hugo Dilenci şiiri
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Victor Hugo'nun Dilenci şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Dilenci şiiri Victor Hugo tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Dilenci şiiri Victor Hugo Dilenci şiiri

Dilenci şiiri Victor Hugo'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Dilenci" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Victor Hugo Dilenci şiiri

DİLENCİ

Sen, her gün köşe başlarında

Yırtık urbanla kirli ellerinle

Avuç açan, sefil insan.

İnan yok farkımız birbirimizden.

Sen belki tüm yaşamınca dilenecek;

Beklediğin beş kuruşu biri vermezse,

Ötekinden isteyeceksin.

Ama ben, tüm yaşamım boyunca

Tek bir kez dilendim,

Bir acımasız kalbin sevdası ile alevlendim.

Öylesine boş öylesine açık kaldı ki elim,

Yemin ettim bir daha dilenmeyeceğim.

Kaynak: Antoloji.com -Victor Hugo Dilenci şiiri

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