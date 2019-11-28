Dilek Yarımadası'nda koruma faaliyetleri devam ediyor
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Dilek Yarımadası'nda koruma faaliyetleri devam ediyor

Avlanmanın yasak olduğu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda koruma faaliyetleri devam ediyor.

28.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:47
Dilek Yarımadası'nda koruma faaliyetleri devam ediyor

Avlanmanın yasak olduğu 'ın ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda koruma faaliyetleri devam ediyor.


Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası 'nden yapılan açıklamada av koruma faaliyetlerinin devam ettiği açıklanırken, "Milli Park Koruma Ekiplerimiz Gündüz ve Gece 2 ekiple koruma faaliyetlerini günlük olarak yerine getirmektedirler. Milli Park sınırlarında her türlü av faaliyeti yasaktır. Avcılarımızın bu hususa dikkat etmelerini rica ediyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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