: Elazığ depreminde Dilek Apartmanı'nda 5 kişiye Altar sayesinde ulaşıldı

27.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:03

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

EKİPLER ÇALIŞMALARI BİTİRDİ

Geçtiğimiz Cuma akşamı 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Elazığ'da bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda gönderilen ekipler, 24 saat aralıksız çalışma yaptı. Son olarak merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanının enkaz alanında da çalışma son bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla bir araya toplanan arama kurtarma ekipleri hayatını kaybedenler için dua etti.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son kişinin cansız bedeni çıkarılmasıyla 4'ü Malatya'da, 37 si Elazığ'da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, enkaz kaldırma çalışması yapılacak olan bölgede ekiplerin her ihtimale karşı son kontrolleri yapacakları belirtildi.

ALTAR 5 KİŞİYİ KURTARDI

Son olarak Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Apartmanı'nın enkazında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sırasında İHH'nın arama kurtarma köpeği Altar beş kişinin bulunmasını sağladı. Enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında Altar'ın tepki verdiği yerleri arayan ekipler 5 vatandaşa ulaştı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu