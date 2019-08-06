Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses'ten, Jennifer Lopez'e ilginç yorum: Ya kulisi yada sahneyi basacağım

06.08.2019 07:51

Genç şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum'da konser verdi.Bir mekanda sahne alan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylemeyi de ihmal etmedi.

BABASININ ŞARKISINI SÖYLEDİ

Ortakent'te bulunan bir Beach de sahne alan Dilan Çıtak Tatlıses mayo ile sahneye çıktı. Yerli ve yabancı turistler söylediği şarkılarla coşturan Dilan çıtak babası İbrahim Tatlıses'in "Haydi söyle" şarkısını da seslendirdi. Yüzlerce kişi Dilan'ın söylediği şarkılarla doyasıya bir gün yaşadı.

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"YENİ SINGLE HAZIRLIYORUZ"

Sahne sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı "Bodrum'da 2'inci sahnemiz. Bu yıl fazla tercih etmedik Bodrum'da sahne almayı. Gece kulüplerinde ve beach kulüplerinde sahne almayı tercih etmedik. Yeni bir single hazırlıyoruz. O yüzden konserlere ağırlık vermek istedik.Çıktığım mekanın sahibini kıramadım çünkü kuzenim Mehmet Şevk'in yeri. Güzel bir enerji oldu" ifadelerini kullandı.

Plaj sahnesi olunca mayoyla çıktığını da ifade eden Dilan Çıtak "Plajda sahne alınca mayoyla çıktım. İdolüm Beyonce" dedi.

"YA KULİSİ YA SAHNEYİ BASACAĞIM"

7 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Jennifer Lopez konserine gidecek misiniz sorusuna Dilan "Ya kulisi yada sahneyi basacağım. Sahneye atlasam ne olur ki. O sahnedeyken sahneye atlasam merhaba ben Dilan desem ne olur ki? Kulise gireceğim zaten ama sahneyi de basmayı düşünüyorum. Bayağıdır şov görmüyoruz, biraz şov izleyelim" şeklinde konuştu.

"HERKES BÜYÜK KONSERLER VERİYOR"

Senede 1 kere albüm çıkardığını ifade eden Çıtak "Bizde çok insanlar ciddi yatırımlar yapıyorlar. O yatırımlar bazı insanlar hayallerinin üzerinde bir noktaya gele biliyor. Tebrik etmek lazım bunlar bence başarı. Darısı bizim başımıza, yıllardır bu işe emek veriyorum. Bu beni motive ediyor. Herkes büyük konserler falan veriyor bu bende motivasyon eksikliğine neden oluyor. Ben o yüzden senede bir albüm çıkarıyorum. İnşallah daha fazla albüm çıkarırım" dedi.

Kaynak: İHA