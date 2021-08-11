Dikiş makinesi yüzünden komşusunu öldüren zanlıdan gazeteciye: "Sen hakim misin"
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Dikiş makinesi yüzünden komşusunu öldüren zanlıdan gazeteciye: "Sen hakim misin"

Dikiş makinesi yüzünden komşusunu öldüren zanlıdan gazeteciye: 'Sen hakim misin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de evinde çalıştırdığı dikiş makinesinin gürültüsü yüzünden kendisini uyaran komşusunu bıçaklayarak öldüren baba ve iki oğlu tutuklandı.

Denizli'de evinde çalıştırdığı dikiş makinesinin gürültüsü yüzünden kendisini uyaran komşusunu bıçaklayarak öldüren baba ve iki oğlu tutuklandı. "Aileme yönelik küfür ve hakaretleri artık dayanılmaz hale gelmişti" diyerek kendisini savunan zanlı, pişman olup olmadığını soran gazeteciye, "Sen hakim misin" diye cevap verdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana gelen olayda; akşam saatlerinde dikiş makinesi çalıştırdığı için kendisini uyaran komşusu Ümit Çetin (39) ile tartışmaya giren Osman Kaya, polis merkezine giderek komşusundan şikayetçi oldu. Ümit Çetin, şikayet üzerine ifade vermek için karakola götürüleceği sırada sokakta karşılaşan her iki aileden yaklaşık 15 kişi arasında arbede yaşandı. Çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ümit Çetin, kalp masajı yapılarak hayata döndürülmesine rağmen kurtarılamadı.

"Pişman mısınız" sorusuna 'Sen hakim misin' diyerek cevap verdi

Olayın ardından baba Osman Kaya ve oğulları Mehmet Kaya ve S.B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk sorgusunda komşusunun ağır tahrikte bulunduğunu iddia ederek kendisini savunan Osman Kaya'nın, "Sürekli olarak gürültü konusunda beni uyarıyordu. Ancak bu uyarıların yanına alkol alıp eşime, çocuklarıma ve bana hakaretler ediyordu. Artık katlanılmaz hale geldi. Son kavgamızda kendisinden şikayetçi oldum. Karakol dönüşü evime polisle dönmek istemedim. Evime gittikten sonra polisler Ümit Çetin'i almak için geldi. O sırada evden çıkarken yine eşime, çocuklarıma ve bana küfür ve de hakaretler edince dayanamadım" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen baba Osman Kaya ile oğulları Mehmet Kaya ve S.B.K. "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Cezaevine teslim edilmeden önce son kez sağlık kontrolünden geçirilen Osman Kaya, hastane çıkışı kendilerine "Pişman mısınız, neden öldürdünüz" sorularını yönelten gazetecilere, "Sen hakim misin' diyerek cevap verdi. - DENİZLİ

Dikiş makinesi yüzünden komşusunu öldüren zanlıdan gazeteciye: 'Sen hakim misin'
Dikiş makinesi yüzünden komşusunu öldüren zanlıdan gazeteciye: 'Sen hakim misin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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