Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: Yerli ve Milli Yazılımlar Tercih Edilmeli
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Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: Yerli ve Milli Yazılımlar Tercih Edilmeli

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: Yerli ve Milli Yazılımlar Tercih Edilmeli
07.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:44

Dijital Gündem'in, Salgınla Mücadele ve Dijital Dönüşüm konulu üçüncü video konferansının konuğu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr.

Dijital Gündem'in, Salgınla Mücadele ve Dijital Dönüşüm konulu üçüncü video konferansının konuğu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç oldu. Koç, etkinliğe katılan bilişim ve telekom alanındaki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerini dinledi. Dr. Ali Taha Koç, salgın döneminde hayatın dönüştüğünü, görüntülü görüşme uygulamalarının artık iş hayatının kaçınılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Koç, yerli ve milli yazılımların tercih edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Türkiye'nin Dijital Dönüşümü için Milli Ürünler Tercih Edilmeli

Alt Yapı Sponsoru Karel'in video konferans uygulaması kullanılarak gerçekleştirilen etkinlikte moderatör Musa Savaş, etkinliğe katılan STK'ların bilişim ve telekom sektörlerinin %75'ini temsil ettiğini ifade etti. Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ise salgın sırasında kullanıcı sayıları ciddi oranda artan video konferans uygulamalarının güvenlik açıklarına değinerek, Türkiye'nin dijital dönüşümü için milli ürünlerin kullanımı konusundaki kırmızı çizgiyi hatırlattı. Koç, stratejinin ne kadar doğru olduğunu sözlerine ekledi. Dr Koç, kapanış konuşmasında Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koronavirüsüyle mücadele sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalara da değindi.

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilen yapay zekâ çalışmalarında verinin önemine ve yapılan çalışmalara değinen Ali Taha Koç, STK'lar ile koordineli çalışıldığını, uzaktan eğitim kanalları, maske dağıtımı, koronavirüs internet sayfası gibi projeler gerçekleştirildiğini belirtti. Yapay zekâ destekli uygulama ile akciğer grafisi çekilen bir hastanın, koronavirüsüne yakalanıp yakalanmadığının büyük bir doğruluk payıyla tahmin edilebildiğini belirten Koç, dijital dönüşüm ofisi olarak çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Video Konferansta Kimler Yer Aldı?

Dijital Gündem tarafından her hafta düzenlenerek geleneksel bir hale getirilen video konferans etkinliklerinin üçüncüsü, Bilişim Medyası Derneği Başkanı ve gazeteci Musa Savaş moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Halil Nadir Teberci, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı K. Erman Karaca, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Genel Sekreteri Erhun Baş, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı Hayrettin Özaydın ve Teknolojide Kadın Derneği (wtech) Kurucu Başkanı Zehra Öney konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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