Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Filmi Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Çok sevilen Pokemon çizgi dizilerinin yeni bir beyaz perde uyarlaması olan filmin yönetmenliğini Tomohisa Taguchi yaparken senaryosunu ise Akiyoshi Hongo'nun kitabından Akatsuki Yamatoya kaleme almış. Yönetmen: Tomohisa Taguchi Senaryo: Akiyoshi Hongo, Akatsuki Yamatoya Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Yapımcı Firma: Toei Animation Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Japonya Orijinal Dili: Japonca Filmin Süresi: 65 dk. Dağıtıcı Firma: Toei Animation Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com