Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Filmi
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17.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:57
Çok sevilen Pokemon çizgi dizilerinin yeni bir beyaz perde uyarlaması olan filmin yönetmenliğini Tomohisa Taguchi yaparken senaryosunu ise Akiyoshi Hongo'nun kitabından Akatsuki Yamatoya kaleme almış.
Yönetmen: Tomohisa Taguchi
Senaryo: Akiyoshi Hongo, Akatsuki Yamatoya
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
Yapımcı Firma: Toei Animation
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Japonya
Orijinal Dili: Japonca
Filmin Süresi: 65 dk.
Dağıtıcı Firma: Toei Animation
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com