Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Filmi
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Aydın Doğan Vakfı, Sinema

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Filmi

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

17.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:57
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna Filmi

Çok sevilen Pokemon çizgi dizilerinin yeni bir beyaz perde uyarlaması olan filmin yönetmenliğini Tomohisa Taguchi yaparken senaryosunu ise Akiyoshi Hongo'nun kitabından Akatsuki Yamatoya kaleme almış.

Yönetmen: Tomohisa Taguchi

Senaryo: Akiyoshi Hongo, Akatsuki Yamatoya

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

Yapımcı Firma: Toei Animation

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Japonya

Orijinal Dili: Japonca

Filmin Süresi: 65 dk.

Dağıtıcı Firma: Toei Animation

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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