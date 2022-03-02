Didim'de buğdaylar yeşermeye başladı

Didim Belediyesi tarafından 74 dönümlük araziye ekilen buğdaylar, yağışların artmasıyla birlikte yeşermeye başladı.

Göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü sosyal belediyecilik çalışmalarında hız kesmeyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile başlatılan bir projede daha sona yaklaşıldı. 2021 yılının sonbahar mevsiminde Balat Mahallesi'nde bulunan 74 dönümlük araziye ekimi yapılan buğdaylar, yağışların da artması ile birlikte yeşermeye başladı. Tarımsal kalkınmayı desteklemek için başlatılan proje kapsamında ekilen buğdaylar, Haziran ayının ilk günlerinde toplanarak işlenecek.

Buğdayların un olarak işlenmesinin ardından Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını belirten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Tarlarımıza geçtiğimiz yıl ektiğimiz buğdaylar yeşermeye başladı. Balat Mahallesi'nde Didim Belediyesi'ne ait araziye ektiğimiz bu ürünleri Haziran ayının ilk günlerinde hayırlısıyla toplayacak, un olarak işleyecek ve patentli markamız olan 'Didyma' etiketiyle vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Bizler Didim Belediyesi olarak Didimliler için çalışmaya devam edeceğiz. Burada emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ederim" dedi. - AYDIN