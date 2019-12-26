: Didem Soydan, kendisini protesto eden sunuculara tepki gösterdi

26.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:25

Model Didem Soydan, kendisine özel hayatıyla ilgili soru sorun 2. Sayfa programının muhabirine "Sizi tanımıyorum, özel hayatımdan bahsedemem" dedi. Muhabirlerine yapılan davranıştan rahatsız olan program sunucuları ve yapımcısı ise Soydan'ı protesto etti. Soydan, canlı yayındaki protestoya Twitter hesabından cevap vererek "Ağlak ağlak şikayet edip, trip atmayın" dedi.

"TANIMADIĞIM İNSANLARLA ÖZEL HAYATIMI KONUŞMUYORUM"

Kendi markasının tanıtımı için bir sergi açan ünlü model Didem Soydan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabiriyle röportaj yaptı. İşiyle alakalı sorulara cevap veren Soydan, Lider Şahin'le olan ilişkisi sorulduğunda "Ben sizi tanımıyorum dolayısıyla da tanımadığım insanlarla özel hayatımı konuşmuyorum" dedi. Soydan'ın tavrından rahatsız olan 2. Sayfa programının sunucuları ve yapımcısı "Biz de kendisini tanımıyoruz, bu konuyu konuşmayalım" diyerek başka habere geçti.

"ANASINA SÖVMÜŞÜM GİBİ BOZULDU"

Sunucuların canlı yayındaki davranışlarında rahatsız olan Didem Soydan ise Twitter hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Dün bir muhabirin işlerimle ilgili sorularını cevapladım buraya kadar normaldi sonra özel hayatımı sorunca gayet kibar bir şekilde 'Sizi tanımıyorum dolayısı ile ailemle ve özel hayatımla ilgili sorularınızı cevaplayamam' dedim, kızdı, anasına sövmüşüm gibi bozuldu."

"AĞLAK AĞLAK ŞİKAYET ETMEYİN"

"Ailemden olmayan, arkadaş olmadığım yada yakinen görüşmediğim kişiler, bana sadece yakın bulduğum dostlarımın sorabileceği sorularla gelmeyin. Sonra kibarca "Sizi tanımıyorum dolayısı ile tanımadığım birine cevap vermemem' dediğimde de ağlak ağlak şikayet edip, trip atmayın"

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