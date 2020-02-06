Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

06.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:39

Yaptığı her paylaşımla dikkat çeken ve sık sık takipçileriyle arasında yaşanan diyaloglarla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, bu sefer de sabah ezanı hakkında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"DUYDUĞUM EN EFSANE EZAN OKUNUYOR"

Öksürük krizi yaşadığı için uyku problemi yaşayanDidem Soydan, uyuyamadığı bir gecenin sabahında ezanı dinledi. Sabah ezanında etkilenen Soydan, hissettiklerini şu sözlerle Instagram hesabından paylaştı: "Nişantaşı'ndan bildiriyorum. Duyduğum en efsane ezan okunuyor. Tabiri caizse hoca döktürüyor. Meğersem böyle okunmalıymış. (İlk defa sabah ezanını duymadım. 'Efso duyarlara' çıkmaya çalışmayın, acımam paylaşırım) neyse, kötüsü ne kadar kulak tırmalıyorsa, iyisi de su gibi aktı. Hocam tebrikler. Ben, boğazım parçalanana kadar öksürmekle meşgul olduğumdan uyanığım haliyle..."

Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımı kısa sürede sildi.